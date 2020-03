Od 23 potrjenih primerov okužbe s koronavirusom je sedem zdravstvenih delavcev

Ljubljana, 9. marca - Vsi novi primeri okužb z novim koronavirusom, ki so jih danes potrdili, so iz istega kroga in so bili predvidljivi, je danes povedal minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder. Od 23 potrjenih primerov okužb je sedem zdravstvenih delavcev. Vsi okuženi so v bolnišnici, se pa počutijo dobro.