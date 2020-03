Braslovče, 9. marca - Policija preklicuje iskanje 67-letnega Janka Ločnikarja, ki so ga pogrešali od petka. Danes so ga namreč mrtvega našli v strugi reke Savinje na območju Griž, so sporočili s Policijske uprave Celje. Prve ugotovitve ne kažejo, da bi šlo za sumljivo smrt.