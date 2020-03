V Muzeju Dordrecht razstava ob 400. obletnici rojstva Aelberta Cuypa

Amsterdam, 10. marca - Muzej Dordrecht med 27. septembrom in 14. marcem 2021 pripravlja veliko razstavo ob 400. obletnici rojstva Aelberta Cuypa (1620-1691), enega vodilnih slikarjev zlate dobe nizozemske umetnosti. Na razstavi z angleškim naslovom In the light of Cuyp. Aelbert Cuyp & Gainsborough, Constable, Turner bo na ogled okoli 30 Cuypovih najpomembnejših del.