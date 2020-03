Indeksi v New Yorku na začetku trgovanja strmoglavili

New York, 9. marca - Trgovanje na newyorških borzah se je začelo v znamenju strmoglavljenja tečajev. Tega ob obstoječih skrbeh zaradi učinkov širjenja novega koronavirusa na gospodarstvo danes spodbuja še potop cen nafte. Po tistem, ko so osrednji indeksi v nekaj minutah izgubili okoli sedem odstotkov vrednosti, so na Wall Streetu za 15 minut celo zaustavili trgovanje.