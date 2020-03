Poljska uvedla sanitarni nadzor na meji z Nemčijo in Češko

Varšava, 9. marca - Poljska vlada je sporočila, da so uvedli sanitarni nadzor na meji z Nemčijo in Češko, da bi preprečili širjenje novega koronavirusa. Kot je pojasnil notranji minister Mariusz Kaminski, so nadzor uvedli na štirih največjih cestnih prehodih z Nemčijo in enem s Češko.