Zbornica: Zdravniki bi se pri delu zaščitili, a ni dovolj opreme za vse

Ljubljana, 9. marca - V Zdravniški zbornici Slovenije so v stiku z zdravniki, ki so okuženi z novim koronavirusom. Vedno več zdravnikov jim sporoča, da bi se na delovnih mestih, ko so v stiku z bolniki, želeli zaščititi, a da za vse ni dovolj zaščitne opreme. V težavah so zlasti tisti, ki jim narava dela ne dopušča, da bi bolnika lahko obravnavali z večje razdalje.