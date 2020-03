Hrvaški obmejni policisti dobili neuporabna dezinfekcijska sredstva

Zagreb/Split, 9. marca - Hrvaška obmejna policija je prva na udaru novega koronvirusa, a so obmejni policisti dobili razkužilo, ki mu je rok trajanja potekel pred petimi leti, poročajo hrvaški mediji. Ob tem opozarjajo, da so sredstva za dezinfekcijo po poteku roka uporabe nevarne snovi, ki jih je treba skladiščiti in uničiti na ustrezen način.