Policija prijela Hrvata, ki je prevažal nezakonite migrante

Ilirska Bistrica, 9. marca - Policisti policijske postaje Ilirska Bistrica so v noči s sobote na nedeljo pri vasi Male Loče obravnavali državljana Hrvaške, ki je prevažal tri osebe, ki so nezakonito vstopile v Slovenijo. Policisti so voznika že privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper.