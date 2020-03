V Albaniji potrdili prva primera okužbe z novim koronavirusom

Tirana/Skopje/Sarajevo, 9. marca - V Albaniji so danes potrdili prva primera okužbe z novim koronavirusom. Kot je potrdilo ministrstvo za zdravje, sta okužena oče in sin, ki sta se nedavno vrnila iz Italije, poročajo tuje tiskovne agencije. Premier Edi Rama je zato napovedal dvotedensko zaprtje šol in prepoved javnih prireditev.