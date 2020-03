V Novem mestu obratna enosmerna zapora vpadnice pri tovarni Krka

Novo mesto, 10. marca - Na Šmarješki cesti pri tovarni Krka v Novem mestu, kjer so zaradi infrastrukturnih del pred mesecem uvedli enosmerno cestno zaporo, so to danes preuredili v obratni smeri. Nasprotno od prejšnje ureditve je možen le enosmerni promet v mesto, obvoz iz mesta v Mačkovec je možen mimo trgovskega središča Qlandia.