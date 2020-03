Odpoved sindikalnemu zaupniku v zavodu v Radovljici po mnenju sodišča nezakonita

Ljubljana, 9. marca - Vrhovno sodišče je v delovnopravnem sporu med odpuščenim sindikalnim zaupnikom sindikata Sviz in Javnim zavodom turizem in kultura Radovljica na podlagi revizije odločilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi edinemu sindikalnemu zaupniku v tem zavodu nezakonita, so sporočili iz Sviza. Zavod mora odpuščenega zaupnika pozvati nazaj na delo.