Osumljenca drznih tatvin v priporu

Ljubljana, 9. marca - Policisti so odvzeli prostost 24- in 41-letnemu moškemu, doma z območja Novega mesta, ki sta osumljena drznih tatvin na območju Medvod in Domžal. Preiskovalni sodnik je zoper oba odredil pripor. Na Policijski upravi Ljubljana ob tem opozarjajo občane, naj bodo previdni, če na njihove domove prihajajo neznanci.