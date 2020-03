Med tekmo umrl nigerijski nogometaš

Lagos, 9. marca - V nigerijski elitni nogometni ligi je v nedeljo prišlo do tragičnega dogodka. Na tekmi med Nasarawu Unitedom iz Lafije in Katsina Unitedom se je zgrudil igralec domače ekipe, 22-letni Chineme Martins, ki so ga po prvi pomoči na igrišču nezavestnega odpeljali v bolnišnico, kjer pa so ga kmalu zatem razglasili za mrtvega.