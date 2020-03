V nedeljo v Veliki Loki trčila vlak in osebni avtomobil, poškodovanih ni

Trebnje/Novo mesto, 9. marca - V vasi Velika Loka v občini Trebnje je v nedeljo zvečer prišlo do trčenja vlaka in osebnega avtomobila. Po ugotovitvah policije je 59-letna voznica osebnega avtomobila na prehod ceste čez železniško progo zapeljala v trenutku, ko se je približeval vlak. Poškodovan ni bil nihče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.