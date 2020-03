Okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi na sedežu Nata v Bruslju

Bruselj, 9. marca - S sedeža zveze Nato v Bruslju so danes sporočili, da so potrdili prvi primer okužbe z virusom sars-cov-2 med njihovimi uslužbenci. Gre za zaposlenega, ki se je vrnil s počitnic na severu Italije. Konec prejšnjega tedna se je slabo počutil in imel vročino, zato so ga testirali, test pa je bil pozitiven.