Uprava po peticiji pripornikov: Razmere v koprskem zaporu so primerne

Koper/Ljubljana, 9. marca - Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so za STA potrdili, da so konec februarja prejeli peticijo pripornikov v koprskem zaporu, v kateri se pritožujejo nad razmerami in kot skrajni ukrep napovedujejo gladovno stavko. Po zagotovilih uprave so razmere v koprskem zaporu primerne in v skladu z zakonskimi predpisi.