Do nadomestila za odsotnost zaradi koronavirusa upravičenih zboleli, osebe v karanteni ali izolaciji

Ljubljana, 9. marca - Osebe, ki prihajajo z območij z novim koronavirusom, a so zdrave, se lahko normalno vključujejo v delovni kolektiv in nimajo pravice bolniškega staleža. Če delodajalec želi, da takšna oseba ostane doma, je upravičena do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače. Zaradi koronavirusa lahko posameznik pristane v karanteni ali izolaciji.