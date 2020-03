Na Nizozemskem sodijo domnevno vpletenim v sestrelitev malezijskega letala nad Ukrajino

Amsterdam, 9. marca - Na sodišču na Nizozemskem se je danes začelo sojenje trem Rusom in ukrajinskemu uporniškemu poveljniku, ki so osumljeni vpletenosti v sestrelitev malezijskega potniškega letala julija 2014 na vzhodu Ukrajine. Obtoženih ni na sodišču v bližini Amsterdama. Sorodniki žrtev so pred sojenjem današnji dan označili za zelo pomembnega.