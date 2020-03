V Čilu in Mehiki protesti z zahtevami po koncu nasilja nad ženskami

Santiago de Chile/Ciudad de Mexico, 9. marca - V prestolnici Čila se je ob mednarodnem dnevu žensk v nedeljo več kot 100.000 ljudi udeležilo protestov, na katerih so zahtevali konec nasilja nad ženskami. Med policijo in protestniki so izbruhnili spopadi. Protesti z zahtevami po spoštovanju pravic žensk so potekali tudi v mehiški prestolnici, kjer se je zbralo približno 80.000 ljudi.