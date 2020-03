Celjski kriminalisti bodo zaradi trgovine z ljudmi ovadili štiri osebe

Celje, 9. marca - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Celje so zaključili več kot leto dni trajajočo preiskavo s področja trgovine z ljudmi in prostitucije. V preiskavi so identificirali 24 žrtev kaznivih dejanj iz tujine, kazensko pa bodo ovadili štiri državljane Slovenije in eno pravno osebo, je na današnji novinarski konferenci povedal Boštjan Hmelak iz PU Celje.