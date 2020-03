Vzpostavljen klicni center za informacije o koronavirusu

Ljubljana, 9. marca - Vladni urad za komuniciranje je v sodelovanju z ministrstvoma za zdravje in javno upravo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in infekcijsko kliniko UKC Ljubljana vzpostavil klicni center za posredovanje zanesljivih informacij o novem koronavirusu. Prebivalci lahko informacije dobijo na brezplačni telefonski številki 080 1404 med 8. in 20. uro.