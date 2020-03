Dunaj, 9. marca - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 15. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu, pomerila s Srbijo. Prva tekma bo med 5. in 7. v Sloveniji, povratna pa med 9. in 11. junijem v Srbiji.