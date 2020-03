Tujci po tednih v karanteni odhajajo iz Severne Koreje

Pjongjang, 9. marca - Iz Severne Koreje je danes odšlo okoli 80 tujcev, tudi več diplomatov, ki so bili zaradi novega koronavirusa več tednov v karanteni v Pjongjangu. Iz države so odšli z letom severnokorejske letalske družbe Air Koryo v Vladivostok. To je bil prvi komercialni polet iz Severne Koreje po več kot mesecu dni.