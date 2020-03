V ZD Celje določen en vhod za večino vstopov, pred urgentnim centrom postavljeni kontejnerji

Celje, 9. marca - V ZD Celje so za obiskovalce od danes določili vhod z zadnjega parkirišča, da bi prispevali k učinkovitejšemu boju zoper širjenje novega koronavirusa. Le za tiste, ki so namenjeni k pulmologu ali v otroški dispanzer, ostajata odprta dosedanja vhoda. Pred urgentnim centrom pa so postavljeni kontejnerji za obravnavo bolnikov s sumom na okužbo.