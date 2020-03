V New Yorku dražba predmetov članov skupine The Beatles

New York, 10. marca - V avkcijski hiši Julien's so za 10. april v prostorih newyorškega Hard Rock Cafeja pripravili dražbo predmetov članov skupine The Beatles. Med njimi bodo kitare in drugi instrumenti, redke vinilne plošče ter nekaj podpisanih predmetov, piše na spletni strani avkcijske hiše. Dražba bo potekala na lokaciji, pa tudi preko telefona in spleta.