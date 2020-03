Ljubljana, 9. marca - Izjava za medije po seji strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno poslovno okolje o koronavirusu in njegovem vplivu na gospodarstvo, ki se bo začela danes ob 10. uri (fototermin) na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo na Kotnikovi 5, bo predvidoma ob 11.20 v sejni sobi ministrstva, so sporočili z omenjenega ministrstva. (STA)