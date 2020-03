Dončića tepejo, sodniške piščalke pa ostajajo neme

Dallas, 9. marca - Košarkarji iz Dallasa so na domačem parketu morali priznati premoč Indiani, ki je slavila s 112:109. Slovenskega zvezdnika teksaške ekipe Luko Dončića so malenkosti ločile do novega trojnega dvojčka, na koncu je Ljubljančan v 36:16 minute dosegel 36 točk, 10 skokov in osem podaj.