Nove zmage vodilnih ekip NHL

New York, 9. marca - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi NHL je za vodilnimi ekipami uspešen dan. Predvsem velja to za najboljša moštva zahoda, saj so se novih zmag veselili igralci St. Louisa, Colorada in Vegasa. Nekoliko manj uspešna je bila drugouvrščena ekipa vzhoda, Tampa, ki je po kazenskih strelih izgubila na gostovanju v Detroitu.