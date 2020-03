Indian Wells prva teniška žrtev novega koronovirusa

Indian Wells, 9. marca - V krempljih novega koronavirusa se je znašla tudi Kalifornija. Zavoljo tega so se prireditelji teniškega turnirja v Indian Wellsu odločili, da odpovedo turnir serije ATP in WTA, ki bi se po programu moral začeti danes v mestecu v kalifornijski puščavi, so sporočili prireditelji znanega teniškega turnirja v ZDA.