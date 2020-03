V ZDA do nedelje 22 mrtvih in več kot 500 okuženih s koronavirusom

New York, 9. marca - V ZDA so do nedelje zvečer potrdili 22 smrtnih primerov in več kot 500 okužb z novim koronavirusom, odpovedujejo koncerte, konference in druge prireditve, univerze priporočajo študentom, naj ne hodijo na predavanja. Pričakuje se nov porazen teden za finančne trge in morda je na obzorju nova recesija. Dva člana kongresa sta se samoizolirala.