Univerza na Primorskem zaradi novega koronavirusa za 14 dni odpovedala pedagoški proces

Koper, 8. marca - Vodstvo Univerze na Primorskem se je glede na trenutno stanje v zvezi z novim koronavirusom odločilo, da od ponedeljka za naslednjih 14 dni, torej do vključno 20. marca, odpove pedagoški proces na vseh članicah univerze. O nadomeščanju odpadlega pedagoškega procesa bodo njegove izvajalce in študente obvestili naknadno, so zapisali v objavi.