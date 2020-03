Večer o odgovornem in krivem v mariborskem nogometu (9. 3.)

Maribor, 8. marca - Marko Kovačevič v komentarju Ribič in kapitan piše o krizi mariborskega nogometnega kluba. Trener kluba Darko Milanič je odstopil in prevzel odgovornost za krizo, namignil pa je, da je zanjo kriv direktor Zlatko Zahović. Ta krivde ni prevzel, status nezmotljivega in nepogrešljivega pa mu je zgradilo klubsko vodstvo.