Delo o posledicah virusa v turizmu (9. 3.)

Ljubljana, 8. marca - Aleš Stergar v komentarju Svet se ni ustavil piše o posledicah novega koronavirusa v letalstvu in turizmu. Ob vseh krizah so prevozništvo, gostinstvo in turizem prvi na udaru. Zimska sezona je bila skromna, je pa realistično upanje, da se do velikonočnih in prvomajskih praznikov ter poletne sezone stanje umiri.