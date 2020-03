Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 8. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Predvidoma do 22. ure bo na vipavski cesti v obe smeri zaradi asfaltiranja zaprt priključek Šempeter. Obvoz je preko priključka Vrtojba.