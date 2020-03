Holmenkollen, 8. marca - Smučarji skakalci so ostali brez današnje tekme na Holmenkollnu nad Oslom. Po tem, ko so prireditelji začetek tekme dvakrat prestavili, so jo na koncu zaradi megle, močnega vetra in vode v smučini odpovedali. Enako usodo je nato doletela še ženska tekma.