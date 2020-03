Zadar, 8. marca - Vaterpolisti kranjskega Triglava se od nastopov v drugi jadranski ligi vendarle poslavljajo z zmago. V zadnjem krogu so se Kranjčani veselili zmage v Zadru z 9:6 (2:2, 3:0, 2:2, 2:2). Po tri gole sta za Triglav dosegla Lah in Justin, po enega pa Troppan, Bečić in Sokler.