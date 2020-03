Gorica ni unovčila spodrsljaja Kopra v 2. SNL

Ljubljana, 8. marca - Nogometaši Gorice, ki so jesenski del končali na drugem mestu drugoligaške konkurence, so imeli po sobotnem remiju Kopra z Brežicami (1:1) priložnost točkovno se izenačiti z rumeno-modrimi izbranci Mirana Srebrniča. Toda na gostovanju pri Rolteku Dobu so se opekli in izgubili z 0:2, kar pomeni, da za Koprčani zaostajajo za tri točke.