Erdogan poziva Grčijo, naj spusti migrante v Evropo

Atene/Ankara, 8. marca - Odnosi med Grčijo in Turčijo se po tistem, ko se je Ankara odločila migrantom odpreti mejo z EU, še zaostrujejo. Dodatno je za to poskrbel turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je Grčijo pozval, naj "odpre vrata" migrantom in jih spusti v Evropo. V Grčiji medtem razburja posnetek, na katerem naj bi turško vozilo odstranjevalo mejno ograjo.