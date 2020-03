Eckhoffova še do sedme zmage sezone

Nove Mesto, 8. marca - Norvežanka Tiril Eckhoff je na tekmi s skupinskim startom v češkem Novem mestu prišla do svoje sedme zmage v sezoni. Z enim zgrešenim strelom je za 25,3 sekunde premagala Švedinjo Hanno Öberg, tretje mesto je z zaostankom 32,4 sekunde zasedla Nemka Franziska Preuss, za katero so to prve stopničke v sezoni.