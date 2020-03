Ljubljana, 8. marca - Predsednik vlade in minister za zdravje, ki opravljata tekoče posle, Marjan Šarec in Aleš Šabeder, direktorica NIJZ Nina Pirnat ter poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan bodo danes ob 17. uri v velikem novinarskem središču vlade, na Gregorčičevi 20, dali izjavo za medije o aktualnem stanju v zvezi s koronavirusom, so sporočili iz vlade.