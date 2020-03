Prva primera novega koronavirusa tudi v Bolgariji

Sofija, 8. marca - Prva dva primera okužbe z novim koronavirusom so danes potrdili tudi v Bolgariji. Po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih oblasti gre za 27-letnega moškega in 75-letno žensko, ki v zadnjem času nista potovala v tujino ali bila v stiku z ljudmi, ki so se vrnili iz držav, kjer je virus že izbruhnil.