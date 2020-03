Na severu Italije v karanteni 16 milijonov ljudi

Rim, 8. marca - Italijanski premier Giuseppe Conte je danes sporočil, da so zaradi izbruha novega koronavirusa za 16 milijonov prebivalcev dežele Lombardija in še 14 pokrajin na severu države uvedli karanteno, ki bo trajala do 3. aprila. Poleg tega so po vsej državi zaprli muzeje, gledališča, kine in druge prireditvene prostore.