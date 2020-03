Čeh zelo daleč že na prvi tekmi sezone

Ptuj, 8. marca - Atlet Kristjan Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je na zimskem državnem prvenstvu v metih v domačem Ptuju disk vrgel 63,48 metra in na svoji prvi tekmi v tej disciplini v sezoni le za dober meter zaostal za slovenskim rekordom (64,79 m), ki ga je Igor Primc dosegel 10. septembra 1999 v Novem mestu.