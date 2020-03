Kopitar s tremi točkami popeljal Los Angeles do zmage

New York, 8. marca - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma premagala Minnesoto Wild s 7:3. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je dosegel tri točke, dosegel je prvi gol na tekmi in nato še dvakrat podal. Kralji so dosegli sedemindvajseto zmago v sezoni, a so še vedno na zadnjem mestu zahodne konference, od končnice pa oddaljeni 16 točk.