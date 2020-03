Svitolina in Bouzkova za lovoriko v Mehiki

Monterrey, 8. marca - Ukrajinka Jelina Svitolina in Čehinja Marie Bouzkova bosta igrali v finalu teniškega turnirja v mehiškem Monterreyu (225.900 evrov nagradnega sklada). Svitolina, prva nosilka in sedma igralka sveta, je po vsega 50 minutah izločila Nizozemko Arantxo Rus s 6:0 in 6:1 in bo poskušala osvojiti svoj štirinajsti turnir WTA v karieri.