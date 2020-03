Salonit potrdil četrto mesto pred končnico

Ljubljana, 7. marca - V modri skupini 1. DOL za moške so danes odigrali dve tekmi. Vodilna ACH Volley in Calcit Volley, ki sta med tednom igrala na zaključnem turnirju srednjeevropske lige, sta počivala, derbi za četrto mesto pa so odigrali v Murski Soboti, kjer je Salonit Panvito Pomgrad premagal s 3:1 in si s tem v četrtfinalu priboril prednost domačega terena.