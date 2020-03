Papež izrazil solidarnost s prizadetimi zaradi koronavirusa

Vatikan, 8. marca - Papež Frančišek je danes izrazil solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi novega koronavirusa. Vernike je pozval, naj z močjo vere in upanja premostijo to boleče obdobje. Verniki so današnjo molitev, ki jo papež tradicionalno vodi z okna svoje palače v Vatikanu, zaradi nevarnosti koronavirusa spremljali prek video zaslonov na Trgu sv. Petra.