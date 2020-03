Janša po oceni Turka in Lukšiča okoli sebe zbral izkušeno ekipo ministrskih kandidatov

pripravil Peter Avsenik

Ljubljana, 8. marca - Mandatar Janez Janša je okoli sebe zbral povečini poznano in izkušeno ekipo ministrskih kandidatov, se strinjata nekdanja ministra Žiga Turk in Igor Lukšič. "Zdajle ni čas, da bi se začetniki učili," je Turk navedel za STA. Prav tako sta si nekdanja ministra enotna, da utegne tretja Janševa vlada zdržati do naslednjih rednih parlamentarnih volitev.