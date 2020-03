Direktorica Cankarjevega doma: Za zdaj odpovedali dva dogodka, za naprej čakamo uradna navodila

Ljubljana, 7. marca - Zaradi povečane stopnje tveganja zaradi koronavirusa so v Cankarjevem domu (CD) zaenkrat odpovedali dva dogodka, je za STA povedala direktorica CD Uršula Cetinski, potem ko je osrednji hram kulture na Twitterju zapisal, da so vsi dogodki do 100 oseb do nadaljnjega odpovedani oz. prestavljeni. Prestavljen je tudi koncert Andree Bocellija v Stožicah.