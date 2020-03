Slovenski smučarski skakalci tretji na ekipni tekmi v Oslu

Holmenkollen, 7. marca - Norveška (997,4 točke) je dobila ekipno tekmo za svetovni pokal v smučarskih skokih v okviru norveške turneje Raw Air. Na sloviti skakalnici na Holmenkollnu so domačini premagali druge Nemce (960,9) in tretje Slovence (954,2), ki so v zadnjih dveh skokih ohranili prednost pred Poljaki in Japonci.